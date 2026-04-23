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Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Ceyrac Gabriac

Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Ceyrac Gabriac

Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Ceyrac Gabriac samedi 2 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes de Ceyrac

Ville : 12340 Gabriac

Département : Aveyron

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Gabriac

Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Ceyrac

salle des fêtes de Ceyrac Gabriac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Mettez de la couleur dans vos jardins !
Cette année encore, l’APE de Gabriac vous aide à préparer une belle saison estivale et colorée dans les jardins !!!!!
2 lieux de rdv
CEYRAC Salle des Fêtes
GABRIAC parking hôtel Bouloc   .

salle des fêtes de Ceyrac Gabriac 12340 Aveyron Occitanie  

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Add color to your garden!

L’événement Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Ceyrac Gabriac a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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