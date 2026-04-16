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Marché aux fleurs Biesheim

Marché aux fleurs Biesheim samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place de la maire

Ville : 68600 Biesheim

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0

Biesheim

Marché aux fleurs

Place de la maire Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02 14:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Le traditionnel marché aux fleurs sera l’occasion d’acheter une large variété de fleurs, plants et végétaux pour embellir jardins, balcons et extérieurs. La matinée sera également marquée par la remise des prix du concours des maisons fleuries 2025. 0  .

Place de la maire Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 

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English :

L’événement Marché aux fleurs Biesheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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