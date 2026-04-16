Biesheim

Marché aux fleurs

Place de la maire Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 14:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Le traditionnel marché aux fleurs sera l’occasion d’acheter une large variété de fleurs, plants et végétaux pour embellir jardins, balcons et extérieurs. La matinée sera également marquée par la remise des prix du concours des maisons fleuries 2025. 0 .

Place de la maire Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40

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English :

L’événement Marché aux fleurs Biesheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach