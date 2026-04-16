Marché Biesheim
Marché Biesheim mercredi 6 mai 2026.
Biesheim
Marché
Place de la mairie Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-12-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Vous pourrez y retrouver plusieurs producteurs et artisans du territoire, parmi lesquels les maraîchers Stéphanie et Stéphane Brendle, la ferme Dreyer, la ferme Roess, la biscuiterie Walter et d’autres producteurs locaux. Chaque premier mercredi du mois, un after-work avec légère restauration sera également proposé sur place pour prolonger ce moment. .
Place de la mairie Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40
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English :
L’événement Marché Biesheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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