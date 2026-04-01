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Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac

Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac

Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Espace Frank Grandou

Adresse : Avenue Michel Grandou

Ville : 24750 Trélissac

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Trélissac

Marché aux fleurs Espace Frank Grandou

Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Dimanche 26 avril 2026, la Plaine des Jeux Espace Franck Grandou à Trélissac accueillera deux événements organisés par l’APE des Maurilloux un vide-greniers et un marché aux fleurs.

De 7h à 17h, le vide-greniers permettra aux exposants de proposer à la vente objets, vêtements, livres ou jouets. En parallèle, de 9h à 17h, le marché aux fleurs offrira un large choix de plants et de compositions pour préparer le printemps.

Ces deux rendez-vous ouverts à tous se dérouleront sur le même site, avec buvette et restauration proposées sur place tout au long de la journée.

Les personnes souhaitant exposer au vide-greniers peuvent réserver leur emplacement auprès de l’association organisatrice
06 95 02 55 87
association.ecole.maurilloux@gmail.com   .

Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 55 87  association.ecole.maurilloux@gmail.com

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English : Marché aux fleurs Espace Frank Grandou

L’événement Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Trélissac a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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