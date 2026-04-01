Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac

Trélissac

Marché aux fleurs Espace Frank Grandou

Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril 2026, la Plaine des Jeux Espace Franck Grandou à Trélissac accueillera deux événements organisés par l’APE des Maurilloux un vide-greniers et un marché aux fleurs.

De 7h à 17h, le vide-greniers permettra aux exposants de proposer à la vente objets, vêtements, livres ou jouets. En parallèle, de 9h à 17h, le marché aux fleurs offrira un large choix de plants et de compositions pour préparer le printemps.

Ces deux rendez-vous ouverts à tous se dérouleront sur le même site, avec buvette et restauration proposées sur place tout au long de la journée.

Les personnes souhaitant exposer au vide-greniers peuvent réserver leur emplacement auprès de l’association organisatrice

06 95 02 55 87

association.ecole.maurilloux@gmail.com .

Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 55 87 association.ecole.maurilloux@gmail.com

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English : Marché aux fleurs Espace Frank Grandou

L’événement Marché aux fleurs Espace Frank Grandou Trélissac a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux