Vide-grenier Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac
Vide-grenier Espace Frank Grandou Espace Frank Grandou Trélissac dimanche 26 avril 2026.
Trélissac
Vide-grenier Espace Frank Grandou
Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril 2026, la Plaine des Jeux Espace Franck Grandou à Trélissac accueillera deux événements organisés par l’APE des Maurilloux un vide-greniers et un marché aux fleurs.
De 7h à 17h, le vide-greniers permettra aux exposants de proposer à la vente objets, vêtements, livres ou jouets. En parallèle, de 9h à 17h, le marché aux fleurs offrira un large choix de plants et de compositions pour préparer le printemps.
Ces deux rendez-vous ouverts à tous se dérouleront sur le même site, avec buvette et restauration proposées sur place tout au long de la journée.
Les personnes souhaitant exposer au vide-greniers peuvent réserver leur emplacement auprès de l’association organisatrice
06 95 02 55 87
association.ecole.maurilloux@gmail.com .
Espace Frank Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 55 87 association.ecole.maurilloux@gmail.com
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English : Vide-grenier Espace Frank Grandou
L’événement Vide-grenier Espace Frank Grandou Trélissac a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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