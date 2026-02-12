Marché aux fleurs Eymoutiers

Marché aux fleurs

Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Un événement placé sous le signe du printemps, du jardin et du potager, mais pas que ! Une belle sortie en perspective, pour se faire plaisir, faire plaisir, partager, échanger, découvrir, se sensibiliser !

Au programme des stands de pépiniéristes et d’horticulteurs, des producteurs et artisans, des stands d’informations et de sensibilisation et des animations tout au long de la journée.

Rdv de 10h à 17h, place Stalingrad. .

Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

English : Marché aux fleurs

