Riols

MARCHÉ AUX FLEURS

Place de la Mairie Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Une sélection variée de fleurs et plantes pour sublimer vos jardins. Profitez des conseils avisés des exposants au cœur du village pour réussir toutes vos plantations de saison.

Le Marché aux Fleurs de Riols célèbre le retour des beaux jours dans une explosion de couleurs et de parfums. En parcourant les étals, vous bénéficiez de l’expertise de passionnés pour choisir les variétés les plus adaptées à votre environnement. Plus qu’une simple vente, cet événement est une invitation à l’embellissement de votre cadre de vie. La diversité des plants proposés garantit à chaque visiteur de trouver son bonheur, que vous soyez jardinier expert ou simple amateur de décoration naturelle. L’ambiance conviviale du village offre un cadre idéal pour flâner et s’inspirer des dernières tendances horticoles.

1. La qualité et la fraîcheur des végétaux. 2. Les conseils personnalisés pour le jardinage. 3. Le charme authentique de la place du village. .

Place de la Mairie Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 04 24

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English : MARCHÉ AUX FLEURS

A varied selection of flowers and plants to enhance your gardens. Take advantage of the expert advice offered by exhibitors in the heart of the village to ensure the success of all your seasonal planting.

L’événement MARCHÉ AUX FLEURS Riols a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC