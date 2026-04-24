Siradan

Marché aux fleurs

à la salle des fêtes SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Bonheur est Dans le Pré ô, association des parents d’élèves, organise sa vente annuelle de fleurs au profit des écoles de Saléchan et Siradan.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Siradan à partir de 9h pour choisir parmi nos fleurs celles qui orneront votre jardin cet été. Bégonias, géraniums, oeillets, pétunias mais aussi sauges, verveines, ficoïdes, zinnias, gauras … Venez choisir parmi plus d’une vingtaine de variétés.

Nouveauté cette année Vous trouverez également un large choix de plants de légumes et aromatiques

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à la salle des fêtes SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie assobdpo@gmail.com

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English :

Le Bonheur est Dans le Pré ô, the parents’ association, is organizing its annual flower sale to benefit the Saléchan and Siradan schools.

Come to the Salle des Fêtes in Siradan from 9am to choose the flowers that will adorn your garden this summer. Begonias, geraniums, carnations, petunias, but also sage, verbena, ficoides, zinnias, gauras… Come and choose from over twenty varieties.

New this year: you’ll also find a wide selection of vegetable and herb plants

L’événement Marché aux fleurs Siradan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65