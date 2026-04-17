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Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne

Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 51240 Vésigneul-sur-Marne

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Vésigneul-sur-Marne

Marché aux Fleurs

Centre ville Vésigneul-sur-Marne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
Fleurs & vivaces, légumes avec le Jardin des Zayons
Atelier de rempotage gratuit de vos orchidées
Les cactus et succulentes de Jean-Marc
Fleurs & vivaces, légumes avec le CAT du Meix Tiercelin   .

Centre ville Vésigneul-sur-Marne 51240 Marne Grand Est +33 6 68 63 14 46 

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English : Marché aux Fleurs

L’événement Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence de Développement Touristique de la Marne