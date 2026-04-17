Vésigneul-sur-Marne

Marché aux Fleurs

Centre ville Vésigneul-sur-Marne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Fleurs & vivaces, légumes avec le Jardin des Zayons

Atelier de rempotage gratuit de vos orchidées

Les cactus et succulentes de Jean-Marc

Fleurs & vivaces, légumes avec le CAT du Meix Tiercelin .

Centre ville Vésigneul-sur-Marne 51240 Marne Grand Est +33 6 68 63 14 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux Fleurs

L’événement Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence de Développement Touristique de la Marne