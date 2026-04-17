Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne
Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne dimanche 3 mai 2026.
Vésigneul-sur-Marne
Marché aux Fleurs
Centre ville Vésigneul-sur-Marne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Fleurs & vivaces, légumes avec le Jardin des Zayons
Atelier de rempotage gratuit de vos orchidées
Les cactus et succulentes de Jean-Marc
Fleurs & vivaces, légumes avec le CAT du Meix Tiercelin .
Centre ville Vésigneul-sur-Marne 51240 Marne Grand Est +33 6 68 63 14 46
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English : Marché aux Fleurs
L’événement Marché aux Fleurs Vésigneul-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence de Développement Touristique de la Marne