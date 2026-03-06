Marché aux fraises Place de l’église La Geneytouse

Marché aux fraises

Place de l’église 24 Route du 11 Novembre La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la fête de la fraise, de nombreuses animations vous seront proposées Randonnée pédestre à partir de 7h30.

Vide grenier, marché de producteurs avec vente de fraises, buvette et restauration sur place et animation musicale tout au long de la journée. .

Place de l’église 24 Route du 11 Novembre La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cdf.lageneytouse@gmail.com

