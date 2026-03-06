Marché aux fraises Place de l’église La Geneytouse
Marché aux fraises dimanche 7 juin 2026.
Marché aux fraises
Place de l’église 24 Route du 11 Novembre La Geneytouse Haute-Vienne
2026-06-07
2026-06-07
2026-06-07
Dans le cadre de la fête de la fraise, de nombreuses animations vous seront proposées Randonnée pédestre à partir de 7h30.
Vide grenier, marché de producteurs avec vente de fraises, buvette et restauration sur place et animation musicale tout au long de la journée. .
Place de l’église 24 Route du 11 Novembre La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cdf.lageneytouse@gmail.com
