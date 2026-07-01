Informations pratiques

Saint-Louis-lès-Bitche

Marche aux lampions

Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 21:15:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans la continuité du Tracteurfescht2026, la municipalité organise une distribution de lampion (dans la limite des stocks disponible) sur la place de la mairie avant le départ d’une marche aux lampions vers le lieu de tir d’un feu d’artifice.Tout public

0 .

Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 76 10 80 68

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English :

As part of the Tracteurfescht2026 festivities, the municipality is organizing a lantern giveaway (while supplies last) on the town hall square before the start of a lantern walk to the fireworks display site.

L’événement Marche aux lampions Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DU PAYS DE BITCHE