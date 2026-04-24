Marché aux plantes École du centre Cour de l’École Cornimont

Cornimont

Marché aux plantes

École du centre Cour de l’École Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’association des parents d’élèves de Cornimont, Les Petits Counehets, organise son traditionnel marché aux plantes dans la cour de l’école du Centre, à Cornimont. Réception de vos dons de plants jeudi 7 mai de 15h30 à 17h et samedi 9 mai dès 8h dans la cour de l’école du Centre. Buvette, petite restauration et ventes d’objets assurés par les écoliers, leur famille et enseignantes pour financer les projets scolaires.Tout public

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École du centre Cour de l’École Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 les-petits-counehets@laposte.net

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English :

The Cornimont parents? association, Les Petits Counehets, is organizing its traditional plant market in the courtyard of the Centre school in Cornimont. Plant donations will be accepted on Thursday May 7 from 3:30 to 5pm and on Saturday May 9 from 8am in the courtyard of the école du Centre. Refreshments, snacks and sales of items by schoolchildren, their families and teachers to fund school projects.

L’événement Marché aux plantes Cornimont a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES