Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Prissé

Marché aux plantes

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Marché aux plantes au caveau de Prissé

Le caveau de Prissé se transforme en véritable coin de nature à l’occasion de notre marché aux plantes.

En partenariat avec l’ESAT d’Hurigny, venez découvrir une sélection de plantes pour

– fleurir votre intérieur

– embellir votre jardin

– enrichir votre potager

Un moment convivial pour échanger, s’inspirer et repartir avec de quoi faire entrer un peu plus de nature chez vous. Ouvert à tous

Idéal en famille ou entre passionnés de jardinage

Caveau de Prissé .

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Prissé a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)