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Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Vignerons des Terres Secrètes

Adresse : 158 Rue des Grandes Vignes

Ville : 71960 Prissé

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Prissé

Marché aux plantes

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:00:00
fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Marché aux plantes au caveau de Prissé
Le caveau de Prissé se transforme en véritable coin de nature à l’occasion de notre marché aux plantes.
En partenariat avec l’ESAT d’Hurigny, venez découvrir une sélection de plantes pour
– fleurir votre intérieur
– embellir votre jardin
– enrichir votre potager

Un moment convivial pour échanger, s’inspirer et repartir avec de quoi faire entrer un peu plus de nature chez vous. Ouvert à tous
Idéal en famille ou entre passionnés de jardinage

Caveau de Prissé   .

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Prissé a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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