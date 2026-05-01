Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé
Marché aux plantes Vignerons des Terres Secrètes Prissé mercredi 13 mai 2026.
Prissé
Marché aux plantes
Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:00:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Marché aux plantes au caveau de Prissé
Le caveau de Prissé se transforme en véritable coin de nature à l’occasion de notre marché aux plantes.
En partenariat avec l’ESAT d’Hurigny, venez découvrir une sélection de plantes pour
– fleurir votre intérieur
– embellir votre jardin
– enrichir votre potager
Un moment convivial pour échanger, s’inspirer et repartir avec de quoi faire entrer un peu plus de nature chez vous. Ouvert à tous
Idéal en famille ou entre passionnés de jardinage
Caveau de Prissé .
Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marché aux plantes
L’événement Marché aux plantes Prissé a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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