Monteneuf

Marché aux plantes, produits du Terroir et métiers de l’artisanat

Etang du Bourg camping municipal Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Ce grand rassemblement qui célèbre le printemps fête sa 4e édition le dimanche 10 mai, dans un cadre champêtre exceptionnel, autour de l’étang du bourg, à deux pas des Landes et des menhirs de Monteneuf

Marché aux plantes, produits du Terroir et métiers de l’artisanat flânez, chinez, découvrez… tout est réuni pour passer un moment convivial et agréable !

Buvette et restauration sur place.

Au camping des Noés à Monteneuf.

Ouverture au public dès 9h00 .

Etang du Bourg camping municipal Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 21 20

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English :

L’événement Marché aux plantes, produits du Terroir et métiers de l’artisanat Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande