Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont
Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont dimanche 26 avril 2026.
Saint-Martial-le-Mont
Marché aux plants fleurs
Le Bourg Saint-Martial-le-Mont Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Marché aux plants, fleurs et produits régionaux. Vins, volailles.
Découverte du circuit du patrimoine à 10h.
Balade en véhicules d’époques.
Repas sur réservation le midi à 13€ par personne
. Inscription avant le 22 avri .
Le Bourg Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 02 90
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English : Marché aux plants fleurs
L’événement Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme