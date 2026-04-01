Saint-Martial-le-Mont

Marché aux plants fleurs

Le Bourg Saint-Martial-le-Mont Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marché aux plants, fleurs et produits régionaux. Vins, volailles.

Découverte du circuit du patrimoine à 10h.

Balade en véhicules d’époques.

Repas sur réservation le midi à 13€ par personne

. Inscription avant le 22 avri .

Le Bourg Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 02 90

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English : Marché aux plants fleurs

L’événement Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme