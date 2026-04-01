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Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont

Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont

Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 23150 Saint-Martial-le-Mont

Département : Creuse

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Martial-le-Mont

Marché aux plants fleurs

Le Bourg Saint-Martial-le-Mont Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Marché aux plants, fleurs et produits régionaux. Vins, volailles.
Découverte du circuit du patrimoine à 10h.
Balade en véhicules d’époques.
Repas sur réservation le midi à 13€ par personne
. Inscription avant le 22 avri   .

Le Bourg Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 02 90 

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English : Marché aux plants fleurs

L’événement Marché aux plants fleurs Saint-Martial-le-Mont a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme

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