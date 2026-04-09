Saint-Martin-de-Boubaux

MARCHÉ AUX PLANTS

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Marché printanier vente de plants, bourse d’échange de végétaux, créations artisanales, producteurs locaux ainsi qu’une buvette et une petite restauration pour agrémenter la visite.

L’association Le Temps d’un Marché a le plaisir de vous convier à son marché printanier qui se tiendra le 8 mai 2026, de 10h à 17h.

Venez découvrir une belle diversité d’activités et de stands vente de plants, bourse d’échange de végétaux, créations artisanales, producteur·rice·s locaux·ales, ainsi qu’une buvette et une petite restauration pour agrémenter votre visite.

Nous serions ravi·e·s de vous accueillir pour partager ensemble ce moment convivial, placé sous le signe de la nature et du savoir-faire local.

Au plaisir de vous retrouver nombreu·x·ses lors de cette belle journée ! .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie mairie-st-martin-boubaux@wanadoo.fr

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English :

Spring market: plant sales, plant exchange, handicrafts, local producers, plus refreshments and snacks.

L’événement MARCHÉ AUX PLANTS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère