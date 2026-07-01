Informations pratiques

Dinsheim-sur-Bruche

Marché aux puces

7A rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le traditionnel Marché aux puces de l’âne de Dinsheim-sur-Bruche est organisé par le Sporting Club Dinsheim. Il se tient dans les rues du village. Cet événement incontournable regroupe de nombreux exposants et propose de la petite restauration (grillades, frites, bretzels) pour les visiteurs. .

7A rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 43 17 32 scdinsheimevenements@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Dinsheim-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig