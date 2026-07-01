Marché aux puces Dinsheim-sur-Bruche
dimanche 26 juillet 2026 · Dinsheim-sur-Bruche
Informations pratiques
Dinsheim-sur-Bruche
Marché aux puces
7A rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le traditionnel Marché aux puces de l’âne de Dinsheim-sur-Bruche est organisé par le Sporting Club Dinsheim. Il se tient dans les rues du village. Cet événement incontournable regroupe de nombreux exposants et propose de la petite restauration (grillades, frites, bretzels) pour les visiteurs. .
7A rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 43 17 32 scdinsheimevenements@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux puces Dinsheim-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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