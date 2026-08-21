Informations pratiques

Seppois-le-Bas

Marché aux puces en salle

rue de la Gare Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 07:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Buvette, petite restauration sur place

Pour tout renseignement M David MULLER 07 71 23 24 14

Buvette, petite restauration sur place

Pour tout renseignement M David MULLER 07 71 23 24 14 0 .

rue de la Gare Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 23 24 14

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English :

Refreshments and snacks on site

For further information: M David MULLER 07 71 23 24 14

L’événement Marché aux puces en salle Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau