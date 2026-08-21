Marché aux puces en salle Seppois-le-Bas
dimanche 18 octobre 2026 · Seppois-le-Bas
Informations pratiques
Seppois-le-Bas
Marché aux puces en salle
rue de la Gare Seppois-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 07:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Buvette, petite restauration sur place
Pour tout renseignement M David MULLER 07 71 23 24 14
Buvette, petite restauration sur place
Pour tout renseignement M David MULLER 07 71 23 24 14 0 .
rue de la Gare Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 23 24 14
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English :
Refreshments and snacks on site
For further information: M David MULLER 07 71 23 24 14
L’événement Marché aux puces en salle Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau