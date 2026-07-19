Informations pratiques

Griesbach-au-Val

Marché aux puces

Griesbach-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le marché aux puces de Griesbach-au-Val vous invite à dénicher des trésors et des bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Chinez et faites de belles trouvailles lors du marché aux puces de Griesbach-au-Val ! Objets anciens, curiosités, vêtements, livres et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance conviviale. .

Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 67 17 60 dominique.grabenstaetter@sfr.fr

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English :

The Griesbach-au-Val flea market invites you to discover treasures and great deals in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Marché aux puces Griesbach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster