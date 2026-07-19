Marché aux puces Griesbach-au-Val
samedi 22 août 2026 · Griesbach-au-Val
Informations pratiques
Griesbach-au-Val
Marché aux puces
Griesbach-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le marché aux puces de Griesbach-au-Val vous invite à dénicher des trésors et des bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Chinez et faites de belles trouvailles lors du marché aux puces de Griesbach-au-Val ! Objets anciens, curiosités, vêtements, livres et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance conviviale. .
Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 67 17 60 dominique.grabenstaetter@sfr.fr
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English :
The Griesbach-au-Val flea market invites you to discover treasures and great deals in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Marché aux puces Griesbach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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