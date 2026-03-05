Marché aux puces

Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Véritable paradis, chaque coin réserve une trouvaille inattendue. Passez un agréable moment, fait de découverte surprenante et inattendue.

.

Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 52 55 50

English :

A veritable paradise, every corner holds an unexpected find. Spend a delightful moment of surprising and unexpected discovery.

L’événement Marché aux puces Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried