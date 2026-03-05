Marché aux puces Kertzfeld
Marché aux puces Kertzfeld dimanche 31 mai 2026.
Marché aux puces
Kertzfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Véritable paradis, chaque coin réserve une trouvaille inattendue. Passez un agréable moment, fait de découverte surprenante et inattendue.
Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 52 55 50
English :
A veritable paradise, every corner holds an unexpected find. Spend a delightful moment of surprising and unexpected discovery.
L’événement Marché aux puces Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried