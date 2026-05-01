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Soirées tartes flambées Kertzfeld

Soirées tartes flambées Kertzfeld

Soirées tartes flambées Kertzfeld samedi 23 mai 2026.

Adresse : rue du Stade

Ville : 67230 Kertzfeld

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Kertzfeld

Soirées tartes flambées

rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Sur place ou à emporter
Venez supporter les équipes de jeunes, et déguster de succulentes tartes flambées !   .

rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 24 59 57  kertzfeld.fc@alsace.lgef.fr

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L’événement Soirées tartes flambées Kertzfeld a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du Grand Ried

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