Soirées tartes flambées Kertzfeld
Soirées tartes flambées Kertzfeld samedi 23 mai 2026.
Kertzfeld
Soirées tartes flambées
rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Sur place ou à emporter
Venez supporter les équipes de jeunes, et déguster de succulentes tartes flambées ! .
rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 24 59 57 kertzfeld.fc@alsace.lgef.fr
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L’événement Soirées tartes flambées Kertzfeld a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du Grand Ried
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