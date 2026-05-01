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Marché aux puces sur la Corniche Locquénolé

Marché aux puces sur la Corniche Locquénolé dimanche 17 mai 2026.

Lieu : sur la Corniche

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 29670 Locquénolé

Département : Finistère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Locquénolé

Marché aux puces

sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Marché aux puces à Locquénolé organisé par l’association Poker d’AS29.
Buvette et restauration sur place   .

sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 86 37 21 52 

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English : Marché aux puces

L’événement Marché aux puces Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX

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