Marché aux puces sur la Corniche Locquénolé

Locquénolé

Marché aux puces

sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Marché aux puces à Locquénolé organisé par l’association Poker d’AS29.

Buvette et restauration sur place .

sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 86 37 21 52

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English : Marché aux puces

L’événement Marché aux puces Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX