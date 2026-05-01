Marché aux puces sur la Corniche Locquénolé
Marché aux puces sur la Corniche Locquénolé dimanche 17 mai 2026.
Locquénolé
Marché aux puces
sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Marché aux puces à Locquénolé organisé par l’association Poker d’AS29.
Buvette et restauration sur place .
sur la Corniche Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 86 37 21 52
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English : Marché aux puces
L’événement Marché aux puces Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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