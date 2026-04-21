Arcadie en concert Salle du Préau Locquénolé

Locquénolé

Arcadie en concert

Salle du Préau Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le groupe Arcadie vous donne rendez-vous pour un concert plein d’énergie et de bonne humeur !

Arcadie est un groupe morlaisien dont la musique mêle ballades, rock, folk sur des compositions en français. Sur scène, ils sont quatre Manon (clavier, guitare, voix), Anna (percussions, guitare, voix), Quentin (basse) et Pierre (guitare, clavier). Leurs textes vous invitent à vous laisser porter dans un univers poétique abordant des thèmes comme l’amour, le voyage, la nature ou le féminisme.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prix libre. .

Salle du Préau Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 65 02 94 96

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English :

L’événement Arcadie en concert Locquénolé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX