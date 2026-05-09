Marché de Locquénolé Locquénolé
Marché de Locquénolé Locquénolé mercredi 22 juillet 2026.
Locquénolé
Marché de Locquénolé
sur la place du village Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Cet été, profitez d’un marché nocturne d’artisans et de producteurs locaux sur la place du village de Locquénolé. Les soirées seront ponctuées d’animations musicales ou théâtrales et des food trucks seront présents pour la restauration sur place. Découvrez également une exposition d’artiste, différente chaque semaine. .
sur la place du village Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15
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English : Marché de Locquénolé
L’événement Marché de Locquénolé Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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