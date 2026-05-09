Locquénolé

Marché de Locquénolé

sur la place du village Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cet été, profitez d’un marché nocturne d’artisans et de producteurs locaux sur la place du village de Locquénolé. Les soirées seront ponctuées d’animations musicales ou théâtrales et des food trucks seront présents pour la restauration sur place. Découvrez également une exposition d’artiste, différente chaque semaine. .

sur la place du village Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15

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English : Marché de Locquénolé

L’événement Marché de Locquénolé Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX