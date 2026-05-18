Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé
Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé samedi 4 juillet 2026.
Locquénolé
Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras
20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30
Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras sur les week-end
Le Yoga des Chakras s’adapte à tous en harmonisant les différents points énergétiques dans un cours dynamique et équilibré composé d’échauffements, d’étirements, de postures, respirations et mantras.
Réservation par téléphone .
20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61
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English : Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras
L’événement Immersion Nature- Yoga Energie en Plein Air- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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