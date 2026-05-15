La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé
La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé mardi 7 juillet 2026.
Locquénolé
La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras
20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-18 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25
Dans un cadre enchanteur de verdure et sérénité, venez découvrir quels chakras sont bloqués en vous et comment les harmoniser de différentes façons
*Lithothérapie-* Olfactothérapie (avec les Huiles Essentielles)- Méditations-Chants de mantras- Visualisations- Fabrication de malas et sankalpa-Mudras-Aliments.
Une collation et tisane seront offertes lors de l’atelier
Min 5 personnes. Tarif 40€- Amener une paire d’écouteurs ou un casque.
réservation par téléphone .
20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61
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English : La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras
L’événement La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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