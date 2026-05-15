Locquénolé

La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras

20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-18 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25

Dans un cadre enchanteur de verdure et sérénité, venez découvrir quels chakras sont bloqués en vous et comment les harmoniser de différentes façons

*Lithothérapie-* Olfactothérapie (avec les Huiles Essentielles)- Méditations-Chants de mantras- Visualisations- Fabrication de malas et sankalpa-Mudras-Aliments.

Une collation et tisane seront offertes lors de l’atelier

Min 5 personnes. Tarif 40€- Amener une paire d’écouteurs ou un casque.

réservation par téléphone .

20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61

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English : La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras

L’événement La ballade des 7 Chakras- Immersion Nature- Harmonisation des 7 chakras Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX