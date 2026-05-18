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Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature Locquénolé

Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature Locquénolé mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 20 Rue de Stancou

Ville : 29670 Locquénolé

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Locquénolé

Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature

20 Rue de Stancou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature
Après avoir expliqué les principes de base, les contre-indications du fonctionnement des huiles essentielles, les participants pourront s’exercer à préparer le mélange de leur choix et repartir avec leur mélange et leurs nouvelles connaissances pour le refaire en autonomie chez eux !
Réservation par téléphone   .

20 Rue de Stancou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61 

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English : Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature

L’événement Ateliers Initiation à l’aromathérapie et DIY en plein air. Connection Nature Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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