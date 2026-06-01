Fête de la musique à Locquénolé Place du bourg Locquénolé

Locquénolé

Fête de la musique à Locquénolé

Place du bourg Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Association Locqué-Musique et l’Ape Lokénolé sont à pied d’œuvre pour préparer la Fête de la musique qui se déroulera sur la place du Bourg, le samedi 20 juin à partir de 18h

Buvette et restauration.

Le détail du programme disponible à venir… .

Place du bourg Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique à Locquénolé Locquénolé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BAIE DE MORLAIX