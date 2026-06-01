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Fête de la musique à Locquénolé Place du bourg Locquénolé

Fête de la musique à Locquénolé Place du bourg Locquénolé samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du bourg

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 29670 Locquénolé

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Locquénolé

Fête de la musique à Locquénolé

Place du bourg Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’Association Locqué-Musique et l’Ape Lokénolé sont à pied d’œuvre pour préparer la Fête de la musique qui se déroulera sur la place du Bourg, le samedi 20 juin à partir de 18h
Buvette et restauration.

Le détail du programme disponible à venir…   .

Place du bourg Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique à Locquénolé Locquénolé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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