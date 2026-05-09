Locquénolé

Fest Noz

Place du bourg Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Fest Noz, manifestation pour danser la danse bretonne en écoutant des musiciens. Sonneurs, kan ha disco, le groupe Plijadur Zo, un joli programme pour cette fête locale et traditionnelle ! Restauration et buvette sur place. .

Place du bourg Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Noz

L’événement Fest Noz Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX