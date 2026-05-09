Fest Noz Locquénolé
Fest Noz Locquénolé lundi 13 juillet 2026.
Locquénolé
Fest Noz
Place du bourg Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fest Noz, manifestation pour danser la danse bretonne en écoutant des musiciens. Sonneurs, kan ha disco, le groupe Plijadur Zo, un joli programme pour cette fête locale et traditionnelle ! Restauration et buvette sur place. .
Place du bourg Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15
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English : Fest Noz
L’événement Fest Noz Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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