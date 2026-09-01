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AGENDA · Muntzenheim

Marché aux puces Muntzenheim

dimanche 27 septembre 2026 · Muntzenheim

Marché aux puces Muntzenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
rue principale
Ville
68320 Muntzenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Muntzenheim

Marché aux puces

rue principale Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Traditionnel marché aux puces, organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale et rue arrière)
Traditionnel marché aux puces, organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale et rue arrière) 0  .

rue principale Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 76 

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English :

Traditional flea market, organized by the Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale and rue arrière)

L’événement Marché aux puces Muntzenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar

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