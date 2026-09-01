Informations pratiques

Muntzenheim

Marché aux puces

rue principale Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Traditionnel marché aux puces, organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale et rue arrière)

Traditionnel marché aux puces, organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale et rue arrière) 0 .

rue principale Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 76

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English :

Traditional flea market, organized by the Associations Réunies de Muntzenheim (rue principale and rue arrière)

L’événement Marché aux puces Muntzenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar