Wœrth

Marché aux puces

Route de Soultz Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez faire de bonnes affaires et dénicher l’objet tant recherché à l’occasion de ce vide-greniers au cœur du centre-ville de Woerth !

Plongez dans l’ambiance conviviale du marché aux puces de Woerth ! Flânez entre les stands à la recherche de trésors uniques, d’objets vintage et de bonnes affaires. Entre chine, découvertes et moments de partage, c’est le rendez-vous idéal pour les amateurs de curiosités et les passionnés de brocante. Venez nombreux profiter d’une journée pleine de surprises ! 0 .

Route de Soultz Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 56 12 15 leschatsdesvosgesdunord@gmail.com

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English :

Come and find the bargain you’re looking for at this garage sale in the heart of Woerth town center!

L’événement Marché aux puces Wœrth a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte