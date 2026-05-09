Marché aux puces Wœrth
Marché aux puces Wœrth dimanche 19 juillet 2026.
Wœrth
Marché aux puces
Route de Soultz Wœrth Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez faire de bonnes affaires et dénicher l’objet tant recherché à l’occasion de ce vide-greniers au cœur du centre-ville de Woerth !
Plongez dans l’ambiance conviviale du marché aux puces de Woerth ! Flânez entre les stands à la recherche de trésors uniques, d’objets vintage et de bonnes affaires. Entre chine, découvertes et moments de partage, c’est le rendez-vous idéal pour les amateurs de curiosités et les passionnés de brocante. Venez nombreux profiter d’une journée pleine de surprises ! 0 .
Route de Soultz Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 56 12 15 leschatsdesvosgesdunord@gmail.com
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English :
Come and find the bargain you’re looking for at this garage sale in the heart of Woerth town center!
L’événement Marché aux puces Wœrth a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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