Wœrth

Cinéma D’Herr Maire

2 rue du Moulin Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02 22:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Soirée sous les étoiles autour d’un film emblématique du patrimoine alsacien D’Herr Maire. L’intrigue, située en 1898, dépeint avec humour et finesse la vie quotidienne en Alsace annexée.

Dans le cadre des commémorations du conflit franco-prussien de 1870-71, soirée cinéma sous les étoiles autour d’un film emblématique du patrimoine alsacien D’Herr Maire. L’intrigue, située en 1898, dépeint avec humour et finesse la vie quotidienne en Alsace annexée.

Réalisé par Jacques Séverac d’après la célèbre pièce de Gustave Stoskopf, ce film tourné à l’été 1939 sera présenté dans sa version récemment restaurée. Fruit d’un travail minutieux mené par l’association des Amis du Herr Maire, cette restauration a permis de redonner toute sa qualité à cette œuvre. Grâce à un sous-titrage français retravaillé, le film est pleinement accessible aux non-dialectophones.

En introduction, l’Association des Amis du Herr Maire apportera un éclairage sur le contexte historique du film ainsi que sur les coulisses de sa restauration.

Cet événement s’adresse à tous amateurs de culture régionale, familles ou visiteurs de passage, désireux de vivre une expérience originale au cœur de l’été. 0 .

2 rue du Moulin Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 77 60 info@sauer-pechelbronn.fr

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English :

An evening under the stars featuring an emblematic film from Alsace: D?Herr Maire. The plot, set in 1898, depicts daily life in annexed Alsace with humor and finesse.

L’événement Cinéma D’Herr Maire Wœrth a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte