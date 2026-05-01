Wœrth

Pêche semi-nocturne

Rue des étangs Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées.

L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées. .

Rue des étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30 aappma.woerth@orange.fr

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English :

The Woerth AAPPMA organizes a semi-nightly fishing event. A refreshment bar is available, as well as tartes flambées and grilled meats.

L’événement Pêche semi-nocturne Wœrth a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte