Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pêche semi-nocturne Wœrth

Pêche semi-nocturne Wœrth

Pêche semi-nocturne Wœrth samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue des étangs

Ville : 67360 Wœrth

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Wœrth

Pêche semi-nocturne

Rue des étangs Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées.
L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées.   .

Rue des étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30  aappma.woerth@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Woerth AAPPMA organizes a semi-nightly fishing event. A refreshment bar is available, as well as tartes flambées and grilled meats.

L’événement Pêche semi-nocturne Wœrth a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Wœrth (Bas-Rhin)