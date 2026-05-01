Pêche semi-nocturne Wœrth
Pêche semi-nocturne Wœrth samedi 30 mai 2026.
Wœrth
Pêche semi-nocturne
Rue des étangs Wœrth Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées.
L’AAPPMA de Woerth organise une pêche semi-nocturne. Buvette assurée, tartes flambées et grillades seront proposées. .
Rue des étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30 aappma.woerth@orange.fr
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English :
The Woerth AAPPMA organizes a semi-nightly fishing event. A refreshment bar is available, as well as tartes flambées and grilled meats.
L’événement Pêche semi-nocturne Wœrth a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte