Exposition sur les Turcos en 1870, Musée de la bataille du 6 août 1870, Wœrth

Exposition sur les Turcos en 1870 Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la bataille du 6 août 1870 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez l’exposition temporaire au Musée de la bataille du 6 août 1870 « Les Turcos pendant la guerre de 1870 » !

Plongez dans l’histoire captivante des Turcos, ces soldats d’origine nord-africaine engagés dans l’armée française. À travers des documents d’époque, des uniformes, des illustrations et des témoignages, découvrez leur rôle essentiel dans le conflit, les défis qu’ils ont affrontés et leur place dans l’histoire militaire.

Les visiteurs ont également la possibilité de gravir les étages jusqu’au sommet de la tour du château pour profiter d’une magnifique vue panoramique sur la ville de WOERTH et ses environs !

Musée de la bataille du 6 août 1870 2 Rue du Moulin, 67360 Wœrth, France Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33388094096 https://musee-1870-woerth.com Ce musée est consacré à la seule bataille de la journée du 6 août 1870. Passée à l’histoire sous le nom de “Bataille de Reichshoffen”, elle est en réalité celle de Froeschwiller pour l’armée française et celle de Woerth pour l’armée allemande. Trouvés sur le champ de bataille, la plupart des éléments exposés témoignent de ce passé douloureux pour la France. Un diorama de plus de 4000 figurines en étain retrace un instant de cette bataille où s’illustrent tant de valeureux combattants.

Les documents, tableaux, cartes postales, etc…constituent une partie intéressante de la collection, les armes à feu, les armes blanches, les uniformes, les casques, les coiffes, les outils et le nécessaire de la vie du soldat en constituent l’essentiel.

Défaite française, qui ouvrira à l’armée des coalisés allemands, la route des Vosges et par conséquent celle de Paris, cette bataille aura pour résultat l’annexion de l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne. Parking gratuit à proximité.

Découvrez l’exposition temporaire au Musée de la bataille du 6 août 1870 « Les Turcos pendant la guerre de 1870 » !

©Musée de la Bataille du 6 août 1870