Marché aux Truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

De mi-décembre à mi-mars, le marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux ouvre ses portes chaque dimanche matin, offrant à tous l’opportunité de découvrir ce trésor gastronomique. Une immersion unique dans l’univers du diamant noir !

Place de l’Esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60 contact@truffes-drome-provencale.fr

From mid-December to mid-March, the Saint-Paul-Trois-Châteaux truffle market opens its doors every Sunday morning, offering everyone the chance to discover this gastronomic treasure. A unique immersion in the world of the black diamond!

Von Mitte Dezember bis Mitte März öffnet der Trüffelmarkt in Saint-Paul-Trois-Châteaux jeden Sonntagmorgen seine Pforten und bietet allen die Gelegenheit, diesen gastronomischen Schatz zu entdecken. Ein einzigartiges Eintauchen in die Welt des schwarzen Diamanten!

Da metà dicembre a metà marzo, il mercato del tartufo di Saint-Paul-Trois-Châteaux apre le sue porte ogni domenica mattina, dando a tutti la possibilità di scoprire questo tesoro gastronomico. Un’immersione unica nel mondo del diamante nero!

De mediados de diciembre a mediados de marzo, el mercado de la trufa de Saint-Paul-Trois-Châteaux abre sus puertas todos los domingos por la mañana para que todo el mundo pueda descubrir este tesoro gastronómico. ¡Una inmersión única en el mundo del diamante negro!

