Marché aux vins à Champillon Salle Henri Lagauche Champillon

Marché aux vins à Champillon

Salle Henri Lagauche Rue Jean Jaurès Champillon Marne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Le Marché aux Vins de Champillon vous donne rendez-vous les 13, 14 et 15 mars 2026 pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité autour du vin.

Durant trois jours, venez rencontrer des producteurs passionnés, découvrir une large sélection de vins et échanger autour de leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et festive.

Vendredi 13 mars 2026 de 16h00 à 21h30

Samedi 14 mars 2026 de 10h00 à 20h00

Dimanche 15 mars 2026 de 10h00 à 18h00

Restauration sur place

Animations tout au long du week-end

Entrée libre .

Salle Henri Lagauche Rue Jean Jaurès Champillon 51160 Marne Grand Est info@champillon.com

English : Marché aux vins à Champillon

The Marché aux Vins de Champillon invites you to join us on March 13, 14 and 15, 2026 for a weekend of discovery, sharing and conviviality around wine.

