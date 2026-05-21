Offemont

Marche bien-être Cultive ton bien-être !

Etang des Forges Offemont Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

L’Association Addictions France organise, dans le cadre de son Fil jaune solidaire , une marche bien-être autour de l’Etang des Forges mercredi 17 juin de 14h 17h.

Cette manifestation, ouverte à toutes et à tous sera l’occasion de communiquer sur l’association et ses missions, les modalités d’accompagnement des usagers et mettra l’accent sur le bien-être.

Divers stands seront proposés accueil, relaxation, qi gong, émotions, diététique, cocktail sans alcool…

Une Tombola avec panier garni sera proposée. Les fonds récoltés seront reversés à une association caritative. .

Etang des Forges Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 22 31 39 csapa.belfort@addictions-france.org

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English : Marche bien-être Cultive ton bien-être !

L’événement Marche bien-être Cultive ton bien-être ! Offemont a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)