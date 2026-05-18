Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto Pont-Croix
Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto Pont-Croix mardi 28 juillet 2026.
Pont-Croix
Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto
Place de la République Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix artisans, producteurs, food-trucks et buvette du Cap Sizun et des territoires alentours.
À 20 heures, la Selva Canta Cuarteto vous proposera sa rencontre vibrante entre le Mexique, l’Europe du Nord, l’Afrique de l’Ouest et la Bretagne. .
Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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