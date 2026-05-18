Pont-Croix

Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto

Place de la République Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix artisans, producteurs, food-trucks et buvette du Cap Sizun et des territoires alentours.

À 20 heures, la Selva Canta Cuarteto vous proposera sa rencontre vibrante entre le Mexique, l’Europe du Nord, l’Afrique de l’Ouest et la Bretagne. .

Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Marché bio, local et musical Concert Selva Canta Cuarteto Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz