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AGENDA · Pont-Croix

Concert Les Enfants d’Icare Pont-Croix

jeudi 23 juillet 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Concert Les Enfants d’Icare

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Les Enfants d’Icare s’éloignent du cliché du quatuor à cordes chic et décoratif. Leur idée ? Créer eux-mêmes le rythme, sans batterie ni percussion les quatre musiciens grattent, frappent, pincent les cordes, groovent et improvisent.

Entre leurs mains, violons, alto et violoncelle peuvent prendre des airs de guitare funk, de percussion ou d’instrument venu d’ailleurs. Sans renier leurs racines classiques ni la richesse sonore du quatuor à cordes, leur musique voyage librement entre jazz, folk, musiques traditionnelles, voire du rock noise.   .

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 24 59 81 53 

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English :

L’événement Concert Les Enfants d’Icare Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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