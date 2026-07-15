Informations pratiques

Pont-Croix

Concert Les Enfants d’Icare

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les Enfants d’Icare s’éloignent du cliché du quatuor à cordes chic et décoratif. Leur idée ? Créer eux-mêmes le rythme, sans batterie ni percussion les quatre musiciens grattent, frappent, pincent les cordes, groovent et improvisent.

Entre leurs mains, violons, alto et violoncelle peuvent prendre des airs de guitare funk, de percussion ou d’instrument venu d’ailleurs. Sans renier leurs racines classiques ni la richesse sonore du quatuor à cordes, leur musique voyage librement entre jazz, folk, musiques traditionnelles, voire du rock noise. .

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 24 59 81 53

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English :

L’événement Concert Les Enfants d’Icare Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz