Pont-Croix

Concert du 15 juillet Festival de Pont-Croix

Place de l’Église Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cette 12ème édition du festival de musique de chambre de Pont-Croix se compose de 7 concerts du 10 au 17 juillet 2026 (Relâche le 14 juillet). Les concerts auront lieu à la collégiale de Pont-Croix (Notre Dame de Roscudon) à 20h30.

Programmation Schubert, Ravel

Franz Schubert: Impromptus pour piano D. 935 n°2 et D. 899 n°2

Fantaisie pour piano à quatre mains D.940

***

Maurice Ravel Ondine (Gaspard de la Nuit) pour piano (1908)

Ma mère l’Oye pour paino à quatre mains (1912)

Ismaël Bargain

Guillaume Bellom Piano .

Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert du 15 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz