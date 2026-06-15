Pont-Croix

Concert du 12 juillet Festival de Pont-Croix

Place de l’Église Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12 22:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Cette 12ème édition du festival de musique de chambre de Pont-Croix se compose de 7 concerts du 10 au 17 juillet 2026 (Relâche le 14 juillet). Les concerts auront lieu à la collégiale de Pont-Croix (Notre Dame de Roscudon) à 20h30.

Programmation Schubert, Chopin, Fauré, Mompou, Kodáli

Shubert, sonate

Chopin, ballades n°3 op.47 et n° 4 op.52

Rondo capriccioso, op.14

***

Fauré, nocturenes n)3 op.33 et n°4 op. n°36

Frédérico Mompou: Paysages (1948)

Zoltán Kodály: Danses de Marosszék (1927)

Théo Fouchenneret Piano .

Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert du 12 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz