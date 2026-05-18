Pont-Croix

Marché bio, local et musical Concerts Oiseaux de Trottoirs puis orchestre Pirelli

Place de la République Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix artisans, producteurs, food-trucks et buvette pour découvrir les savoir-faire et la gastronomie du Cap Sizun et des territoires alentours.

À 18 heures 30, les Oiseaux de Trottoirs, orchestre cyclo-itinérant à géométrie libre et à vocation voyageuse, vous présenteront leurs chansons attrapées au fil de leurs pérégrinations.

À 20 heures, l’orchestre Pirelli vous transportera dans l’ambiance des bals de jadis, mêlant musette et musique traditionnelle des Balkans. .

Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Marché bio, local et musical Concerts Oiseaux de Trottoirs puis orchestre Pirelli Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz