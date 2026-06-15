Pont-Croix

Concert du 16 juillet Festival de Pont-Croix

Place de l’Église Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Cette 12ème édition du festival de musique de chambre de Pont-Croix se compose de 7 concerts du 10 au 17 juillet 2026 (Relâche le 14 juillet). Les concerts auront lieu à la collégiale de Pont-Croix (Notre Dame de Roscudon) à 20h30.

Programmation Jean-Sébastien Bach, Maurice Ravel, Franz Liszt, Olivier Messiaen

Jean-Sébastien Bach: Partita pour violon n°2 BWV 1004

Maurice Ravel: Kaddish pour clarinette et piano (1914)

Franz Listz: Saint François de Paule marchant sur les flots pour piano S. 175

***

Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (1941)

Raphaël Sévère Clarinette

Emmanuel Coppey Violon

Stéphanie Huang Violoncelle

Gabriel Durliat Piano .

Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert du 16 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz