Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix
Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix jeudi 16 juillet 2026.
Pont-Croix
Chasse aux [K]uriosités
Bourg Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
A partir de 4 ans et accompagnés d’au moins un adulte. Explorez la ville pendant 1h30 pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. Un conseil ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.
Parcours inaccessible aux poussettes et fauteuils.
Réservation auprès de l’office de tourisme à Audierne. .
Bourg Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
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English :
L’événement Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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