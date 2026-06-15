Pont-Croix

Concert du 17 juillet Festival de Pont-Croix

Place de l’Église Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Cette 12ème édition du festival de musique de chambre de Pont-Croix se compose de 7 concerts du 10 au 17 juillet 2026 (Relâche le 14 juillet). Les concerts auront lieu à la collégiale de Pont-Croix (Notre Dame de Roscudon) à 20h30.

Programmation Robert Schumann, Johannes Brahms

Robert Schumann: Arabesque pour piano op. 18

Robert Schumann: Mächenerzählungen, pour clarinette, alto et piano, op. 132

***

Joahannes Brahms;: Sextuor n°1, op. 18

Raphaël Sévère Clarinette

Shuichi Okada

Emmanuel Coppey Violon

Paul Zientara

Adèle Ginestet Alto

Maxime Quennesson

Stéphanie Huang Violoncelle

Arthur Hinnewinkel Piano .

Place de l’Église Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert du 17 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz