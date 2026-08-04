Informations pratiques

Beaussais-sur-Mer

Marché bucolique

Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Produits locaux

Créations artisanales

Concerts et bar

Restauration sur place .

Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60

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English :

L’événement Marché bucolique Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme