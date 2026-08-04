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AGENDA · Beaussais-sur-Mer

Marché bucolique Beaussais-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Hangar Plessix Balisson
Ville
22650 Beaussais-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Beaussais-sur-Mer

Marché bucolique

Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Produits locaux
Créations artisanales
Concerts et bar

Restauration sur place   .

Hangar Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60 

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English :

L’événement Marché bucolique Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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