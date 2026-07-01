Marché campagnard au Château de Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny

Informations pratiques

Champagne-Vigny

Marché campagnard au Château de Lussaud

Château de Lussaud 1 route de Lussaud Champagne-Vigny Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Nous vous attendons nombreux au marché campagnard à Champagne Vigny au Château de Lussaud. Venez faire votre marché à Lussaud et déguster sur place les produits de producteurs locaux. Pensez à vos couverts.

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Château de Lussaud 1 route de Lussaud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché campagnard au Château de Lussaud

We look forward to seeing you at the farmers’ market at the Château de Lussaud. Come and shop at the market in Lussaud and sample local produce on site. Don’t forget to bring your own cutlery.

L’événement Marché campagnard au Château de Lussaud Champagne-Vigny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente