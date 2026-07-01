Marché campagnard au Château de Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny
samedi 29 août 2026 · Château de Lussaud · Champagne-Vigny
Informations pratiques
Champagne-Vigny
Marché campagnard au Château de Lussaud
Château de Lussaud 1 route de Lussaud Champagne-Vigny Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Nous vous attendons nombreux au marché campagnard à Champagne Vigny au Château de Lussaud. Venez faire votre marché à Lussaud et déguster sur place les produits de producteurs locaux. Pensez à vos couverts.
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Château de Lussaud 1 route de Lussaud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché campagnard au Château de Lussaud
We look forward to seeing you at the farmers’ market at the Château de Lussaud. Come and shop at the market in Lussaud and sample local produce on site. Don’t forget to bring your own cutlery.
L’événement Marché campagnard au Château de Lussaud Champagne-Vigny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente
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