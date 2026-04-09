Prény

Marché campagnard de Prény

33 rue des fermes Prény Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

L’Association Mandeguerre vous accueille le 21 juin à Prény, pour le marché campagnard !

Une journée conviviale, festive et gourmande vous attend au cœur du village !

Vous trouverez une grande variété de stands producteurs locaux, artisans, créations originales, gourmandises… de quoi passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Buvette et restauration restauration uniquement par espèces ou chèquesTout public

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33 rue des fermes Prény 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 70 43 87 association.mandeguerre@gmail.com

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English :

The Mandeguerre Association welcomes you to Prény on June 21 for its country market!

A friendly, festive and gourmet day awaits you in the heart of the village!

You’ll find a wide variety of stalls: local producers, craftsmen, original creations, gourmet treats… enough to spend a pleasant moment with family and friends.

Refreshments and catering payment by cash or cheque only

L’événement Marché campagnard de Prény Prény a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PONT A MOUSSON