Marché Halles couvertes Capbreton

Capbreton

Marché

Halles couvertes Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 08:30:00

fin : 2026-12-08 13:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse.

Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse. .

Halles couvertes Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr

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English : Marché

Rendezvous at the new Halles de Capbreton. Quality products, choice and a warm atmosphere.

L’événement Marché Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS