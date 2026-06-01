Marché Halles couvertes Capbreton
Marché Halles couvertes Capbreton jeudi 31 décembre 2026.
Capbreton
Marché
Halles couvertes Allées Marines Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 08:30:00
fin : 2026-12-31 13:30:00
Date(s) :
2026-12-31
Rendez-vous dans le nouvel écrin des halles de Capbreton. Des produits de qualité, du choix, une ambiance chaleureuse.
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Halles couvertes Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr
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English : Marché
Rendezvous at the new Halles de Capbreton. Quality products, choice and a warm atmosphere.
L’événement Marché Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS
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